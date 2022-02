Boxtelaren klagen massaal over hagen: ‘Weghalen? Wat een belachelijk idee’

Cafetaria 't Stamhuijs verkast naar Markt in Schijndel

SCHIJNDEL - Cafetaria/eethuis 't Stamhuijs in Schijndel verhuist in maart vanaf de Boschweg 14 naar de Markt 14. ,,Daar komen we een stuk ruimer in ons jasje te zitten", zegt eigenaar Marijn Tilburgs.

27 januari