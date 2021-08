Boxtelaren mogen met Lego aan de slag om dromen te bouwen over ‘hun’ dorp van de toekomst

Afgeblazen, aangepast, of verzet. Is er dit jaar nog wat leuks te beleven in de Meierij?

18 augustus BOXTEL/SCHIJNDEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Voor grote festivals gooide corona ook dit jaar roet in het eten. Maar hoe zit het met de kleinere evenementen? Wordt er dit jaar gewoon gejeu‑de‑bould in Esch? Is er kermis in Gemonde? En hoe zit het met het WK Paalklimmen in Wijbosch? Kortom: wat is er nog te beleven in de Meierij deze zomer?