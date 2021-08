Boxtels college: ‘niet alle stukken hoeven openbaar’

Het college van Boxtel hecht groot belang aan openbaarheid en transparantie. Dat wil niet zeggen dat alle gemeentelijke stukken zoveel als mogelijk ook openbaar horen te zijn. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van de fractie van de SP.

Quote Geheimhou­ding om onduidelij­ke redenen frustreert en smoort de discussie in de kiem

Socialistische Partij in Boxtel

De socialisten storen zich aan de werkwijze van het dagelijks bestuur van de gemeente dat onder meer in de afgelopen weken raadsleden in twee gevallen ‘geheimhouding’ oplegde. ,,Om onduidelijke redenen”, aldus de SP, die daarover aan de bel trok. ,,Omdat een dergelijke werkwijze het politieke debat frustreert en de discussie in de kiem smoort.”

Overeenkomst met ‘Samen ouder worden’

Het college ziet dat evenwel anders. ,,Sommige stukken zijn op grond van de wet niet eerder openbaar dan dat wij er toe besluiten. Dat gold voor deze twee gevallen.” In het eerste ging het om een overeenkomst die het college sloot met de werkgroep Samen ouder worden in Boxtel. ,,Wij hadden aanvankelijk met de werkgroep afgesproken de afspraken niet openbaar te maken. Nieuw overleg heeft echter opgeleverd dat daartegen toch geen bezwaar is.”

Belangenafweging

De tweede kwestie gaat over vleesgigant Vion. ,,Die handelt over een overtreding van het bedrijf met mogelijk gevoelige informatie. In dergelijke gevallen maken wij een belangenafweging. Ook moeten wij de partij waarop het stuk betrekking heeft in de gelegenheid stellen er een visie op te geven.” Ondanks dat de stukken niet openbaar zijn, staat het de SP vrij er over te praten, geeft het college wel aan. ,,Het is alleen niet aan u als raadslid om de documenten te verspreiden en daarmee openbaar te maken. Dat is aan het college.”

Besluit van de gemeenteraad

De SP ‘dreigde’ in de schriftelijke vragen voortaan via de wet openbaarheid van bestuur dan maar opening van zaken te eisen. Het college echter: ,,Geheimhouding is uiteindelijk een raadsbesluit. Indien u van mening bent dat die ten onrechte is opgelegd kunt u dat in de raad ter discussie stellen. De gemeentewet weegt in dit soort gevallen zwaarder dan de wet openbaarheid. Die kan dus aan raadsleden opgelegde geheimhouding niet doorbreken.”

Ook kan de SP ten aanzien van vertrouwelijkheid het college ‘gewoon’ vragen stukken alsnog openbaar te maken. ,,Wij zullen dat dan afwegen en zo nodig belanghebbenden horen. Zoals we hebben gedaan met de werkgroep ouderen. Een verzoek op basis van de wet openbaarheid van bestuur is dus ook dan niet nodig.”