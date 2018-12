Boxtels college wel tevreden over cultuurverbinder

BOXTEL - Cultuurverbinder Romijn Conen praat in januari de Boxtelse gemeenteraad bij over zijn activiteiten. In de politieke hoek zijn er nog altijd twijfels over het nut van zijn werkzaamheden.

De toegevoegde waarde van cultuurverbinder Romijn Conen mag op sociale media en door sommige politieke partijen worden gehekeld, het Boxtels gemeentebestuur heeft geen enkele twijfel: die waarde is groot.

Vragen

Dat blijkt uit de antwoorden van het college van B en W op schriftelijke vragen die politieke groepering BALANS stelde over het functioneren van Conen. Waarbij de partij niet onder stoelen of banken stak zijn benoeming nog steeds als nutteloos te ervaren en verspilling van gemeenschapsgeld. In ieder geval tot het tegendeel is bewezen.

Of de antwoorden van B en W dat hebben gedaan, is niet duidelijk. BALANS wacht daarvoor onder meer het gesprek af van de gemeenteraad met de cultuurverbinder, dat voor januari in de agenda staat.

Zzp-constructie

Conen is overigens niet in dienst van de gemeente Boxtel, maar verricht zijn werkzaamheden sinds april (gemiddeld twintig uur per week) via een zzp-constructie, in opdracht van de bibliotheek. Die krijgt daarvoor 40.000 euro per jaar extra subsidie voor een periode van 24 maanden, de 'proefperiode' die bij de aanstelling is afgesproken. Ook stelt de gemeente een werkbudget van jaarlijks 30.000 euro ter beschikking voor 'projecten en activiteiten voor, met en door Boxtelaren'.

Zijn werkzaamheden verricht Conen ook vanuit de bibliotheek, waar hij een 'cultuurbalie' heeft ingericht. ,,Om zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. Deze balie is het uithangbord van de cultuurverbinder", aldus het college in de antwoorden.

Verbouwen

BALANS krijgt in de brief ook een lange lijst activiteiten en prestaties van Conen voorgeschoteld. Zoals bijdragen aan projecten als Klassiek op de Dommel, de Rode Draad 2018 en zijn bijdrage aan de 'kunstzinnige verbouwing' van het transformatiehuisje in Selissenwal. Ook organiseerde hij een netwerkavond voor 'cultureel Boxtel', die een regulier karakter zal krijgen.

