Boxtels college wil voorlopig buiten discussie over jeugdoverlast blijven

BOXTEL - Het Boxtelse college bemoeit zich voorlopig niet met de problematiek rondom jeugdoverlast in de Boxtelse wijk Selissenwal. ,,Wij komen mogelijk in beeld als onze ambtenaren en partners zoals politie en jongerenwerk met jeugd en omwonenden hebben gesproken”, laat het college weten.

Burgemeester van Meygaarden kreeg er nog een persoonlijke mail over. Wijkplatform Selissen liet hem weten zich zorgen te maken over de jongeren in de Boxtelse wijk. De gemeenteraad kreeg een brief van wijkbewoners over dezelfde problemen. De omwonenden zeggen dat ze overlast van jongeren hebben.

,,Op de Achterbergstraat en Baanderherenweg wordt als gekken gereden door auto’s met knallende uitlaten, quads en motoren. Het lijken wel wedstrijdjes.” En: ,,In de omgeving van gemeenschapshuis De Walnoot en de Ameliaschool komen jongeren samen. Veel troep blijft liggen, geluidsoverlast en zelfs ballonnen die gebruikt zijn voor lachgas worden achtergelaten. Mensen voelen zich niet veilig”, schrijft het platform aan de burgemeester.

Desondanks laat het college naar aanleiding van vragen van de gemeenteraadsfractie van Balans over de kwestie weten zich voorlopig buiten de discussie te willen houden. Balans wilde onder meer weten of een van de wethouders of de burgemeester bereid is in gesprek te gaan met de jongeren en de omwonenden om zo tot een oplossing te komen.

,,Onze ambtelijke afdeling jeugd en ook partners als politie en jongerenwerk zijn bekend met de vermeende overlastgevende jongeren. Zij zullen het gesprek aangaan met hen en zijn ook bezig met een passende aanpak. Wij zijn geen behandelend ambtenaar”, zegt het college.

Met de omwonenden wordt ook gesproken. ,,De gemeentelijk coördinator jongerenwerk neemt dat samen met boa’s en de jongerenwerker die in de wijk actief is voor zijn rekening. Wij willen namelijk als college dat eerst ambtelijk het gesprek wordt aangegaan, zowel met bewoners als met jongeren. Deze werkwijze biedt ons de mogelijkheid eventueel te kunnen opschalen als dat noodzakelijk blijkt.”

Het wijkplatform en de omwonenden klagen in hun mail en brief ook over de afwezigheid van politie. ,,De overlast wordt gemeld, maar als de politie al komt, zijn de jongeren vaak al weg”, aldus het platform. En de bewoners: ,,Wij begrijpen ook wel dat zij niet overal tegelijk kunnen zijn, maar wij zien nooit iemand.”

Burgemeester Van Meygaarden vertelde onlangs in de gemeenteraad al dat de bezetting van het korps een probleem is. ,,Grote steden en ook evenementen trekken agenten weg bij ons. Er worden ook prioriteiten gesteld. Een ernstig ongeval gaat voor overlast door jeugd bijvoorbeeld.” De burgemeester is in gesprek met zijn collega’s in de regio over een oplossing voor het tekort.