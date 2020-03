Boxtels gilde verliest opnieuw prominent lid door coronavirus

BOXTEL - Het coronavirus treft het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris in Boxtel zwaar. Daags na het bericht dat gildeheer Hans de Visser is overleden, is hoofdman Jacques Habraken (72) aan dezelfde ziekte gestorven. Dat laat het gilde weten.

,,Zijn overlijden is een aderlating”, zegt deken-schrijver André Spitters van het gilde. ,,Want Jacques was erg actief, overal bij betrokken.”

Samen met zijn vrouw Rita Boselie kreeg Jacques Habraken één zoon: Gijs, die woont met zijn Britse vrouw en hun vorig jaar geboren zoontje in Duitsland.

Sinds de heroprichting in 1996 leidde Jacques Habraken het gilde. De Boxtelaar was op tal van terreinen actief. Zo was hij medegrondlegger van Museum Boxtel en vanaf de oprichting in 2012 tot en met de opening van MUBO in 2014 bestuurslid/penningmeester. Daarna is hij toegetreden tot de raad van toezicht van het museum. ‘Door zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk heeft hij een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan MUBO’, laat het museum weten.

Verder was hij actief in de ledenraad van de Rabobank en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen ‘s- Hertogenbosch. Buiten de schijnwerpers hielp hij de laatste jaren ouderen in hun zoektocht naar adequate zorg en hulp. Een groot deel van zijn arbeidzame leven was Habraken, tot aan zijn pensionering, werkzaam bij technisch installatiebedrijf GTI in Oisterwijk, waar hij een leidinggevende functie bekleedde.