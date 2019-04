Boxtels kasteelpark nog zeker tien jaar open

VIDEOBOXTEL - De dame die onder een stralende zon haar beagle uitlaat in kasteelpark Stapelen in het hart van Boxtel heeft er op dat moment geen weet van, maar ze kan er nog zeker tien jaar blijven wandelen. De gemeente gaat het park namelijk zolang huren van stichting Beheer Kasteel Stapelen, voor een jaarlijkse som van 60.000 euro, zo maakten beide partijen vanmiddag bekend.

De twee eigenaren van het complex - Xander van Mierlo (45) uit Mierlo (maar nog even woonachtig in het kasteel) en Cor van Empel (76) uit Nuenen - nemen het groenonderhoud voor hun rekening. De overlast bestrijden - in het park hangen veel jongeren rond, vooral in de avonduren - doen gemeente en eigenaren samen, zo hebben ze afgesproken.

De gemeente wilde het park kopen, maar dat zagen de eigenaren niet te zitten. ,,Een kasteel zonder park heeft geen waarde", zegt Van Empel. Kosten meegerekend betaalden de nieuwe eigenaren vorig jaar rond de 3 miljoen euro voor Kasteel Stapelen en het park. Ze kochten het van de paters Assumptionisten, die ruim honderd jaar op Stapelen thuis waren.

Volledig scherm Zowel de Boxtelse wethouder Peter van de Wiel (links) als mede-eigenaar Cor van Empel van Kasteel Stapelen zijn blij dat het kasteelpark voor iedereen toegankelijk blijft. © Olaf Smit

Evenementen

Nu het park van zes hectaren openbaar toegankelijk blijft, gaat de gemeente haast maken met het realiseren van een verbinding met naburige groene gebieden, zoals de Dommelbimd en Ossenwei. Dat moet een Landschap van Allure opleveren, van in totaal twintig hectaren. Nog aan te leggen wandelroutes moeten daarvan een trekker maken in het centrum van Boxtel, op een boogscheut afstand van het station.

Met de huur van het park is ook het voortbestaan zeker van evenementen die in het groen bij het kasteel plaats hadden, zoals Kunst op Stapel en de spiegeltent. Wethouder Peter van de Wiel: ,,Dat het park open blijft is voor de Boxtelse gemeenschap heel belangrijk". Van Empel: ,,Wij zijn er voor dat tradities in stand blijven, dus als Sinterklaas het wil, mag hij ook de komende jaren hier logeren.”

Voorbehoud

De overeenkomst over de huur van het park tussen gemeente en stichting Beheer Kasteel Stapelen kent nog één voorbehoud: binnen twee weken moet duidelijk zijn of Van Empel en Van Mierlo ook een perceel aan de Prins Hendrikstraat van de paters Assumptionisten kunnen kopen. Daarop zou een appartementencomplex moeten komen. Als die koop bezegeld is, gaat de verhuur van het park aan de gemeente door.

Volledig scherm Kasteel Stapelen in Boxtel © Johan van Grinsven

Het kasteel zelf

Over de nieuwe bestemming van het kasteel is nog weinig te zeggen, aldus Van Empel. Er wordt gesproken met diverse partijen, onder meer over een horeca- of woonzorgfunctie. Een hotel-restaurant heeft de persoonlijke voorkeur van Van Empel. ,,Daarvoor is Stapelen ideaal.” Ook de gemeente wil dat graag, om Boxtel aantrekkelijker te maken voor toeristen. Om het kasteel geschikt te maken voor een horeca-invulling is ongeveer een half miljoen euro nodig, aldus de mede-eigenaar uit Nuenen. Dat bedrag heeft al enkele belangstellenden afgeschrikt.

Nog dit jaar begint de verbouwing van het oude schooltje naast het kasteel, pal buiten de gracht, tot zestien woningen voor alleenstaanden. Ook wordt een klein deel van het kasteel tijdelijk verhuurd als kantoorruimte.

Volgens Van Empel zijn hij en zijn mede-investeerder vast van plan Kasteel Stapelen in eigen beheer te houden. Van Mierlo verdient zijn geld met het verhuren van woonruimte aan buitenlandse studenten van onderwijsinstituut Fontys en Van Empel had een bedrijf dat wereldwijd - in 43 landen - alle schoolmaterialen voor Rudolf Steiner-scholen leverde.

Na de eerste tien jaar huur van het park kunnen eigenaren en gemeente die constructie per jaar verlengen, zo hebben ze afgesproken.

Volledig scherm Het voormalige schooltje bij Kasteel Stapelen wordt in de tweede helft van dit jaar verbouwd tot zestien appartementen voor alleenstaanden. © Johan van Grinsven