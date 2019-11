Boxtels koppel gaat B&B openen in Spaanse kazerne: ‘Het is Spanje hè, niet het einde van de wereld’

BOXTEL - Wat doe je met een verpauperde kazerne in een piepklein Spaans dorpje? Je begint er een bed en breakfast in, bedachten de vakantievierende Rutger en Jessica de Kok uit Boxtel toen ze het gebouw zagen voor de grap. Maar de grap is nu werkelijkheid.

De vervallen kazerne in het kleine Quatretondeta, een dorpje van nog geen 150 inwoners, was ooit gebouwd om de Guardia Civil en hun gezinnen een veilig onderkomen te verschaffen. Toen het gezin de Kok in januari 2019 het dorpje bezocht stond de kazerne al te koop. Jessica: ,,Er werden wat grapjes gemaakt, zoals laten we de hele kazerne kopen en opknappen.” Maar daar bleef het bij.

Toen het echtpaar deze zomer weer naar het kleine dorpje in het achterland van Denia aan de Costa Blanca ging, liep het anders. Met als resultaat dat op 19 oktober van dit jaar Rutger en Jessica officieel eigenaar werden van het gehele complex. Ze gaven het de naam Casa Madrettor. Er moet een bed and breakfast in komen. ,,Het is de bedoeling dat we vanaf september 2021 de eerste gasten kunnen ontvangen", legt Rutger uit. ,,Dan hopen we dat de zes luxe studio’s en drie appartementen helemaal klaar zijn. Net als de rest van het complex natuurlijk.” Het stel heeft de plannen vooraf goed doordacht.

Jessica vervolgt: ,,We hebben geïnvesteerd in grondig bouwonderzoek. Ook hebben we een Nederlandse bouwbegeleider en koopbegeleider ingeschakeld, want in Spanje werkt het allemaal net iets anders. Zo gaan we in december bijvoorbeeld persoonlijk kennismaken met de burgemeester. Dat is daar echt belangrijk om geaccepteerd te worden.”

Het echtpaar heeft vier kinderen (24, 22, 19 en 12 jaar oud). Daarvan gaat alleen de jongste mee naar Spanje. ,,De anderen zijn volwassen en hebben hier al een eigen leven. De oudste is zelf ook net moeder geworden, en ik dus oma”, lacht Jessica. ,,En het is Spanje hè, niet het einde van de wereld.”

Het hele project wordt medegefinancierd door investeerders die geloven in de plannen van familie de Kok. ,,Dat brengt natuurlijk verantwoordelijkheden met zich mee”, merkt Rutger op. ,,Dat is ook de reden dat we heel zorgvuldig te werk gaan. Onze banen bij defensie worden daarom voorlopig ook niet opgezegd. We gaan het ene grondig opbouwen en daarna het andere geleidelijk afbouwen.”