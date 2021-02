Het doel van het project van de gemeente Boxtel was duidelijk. Statushouders versneld Nederlands leren en ze zo uit een vaak moeilijke, zelfs uitzichtloze situatie halen. ,,Ze vooral naar een betere toekomst begeleiden, richting betaalde baan met name”, zegt demissionair wethouder Maruška Lestrade. Nu de eerste fase, tijdens welke Boxtel samenwerkte met Best en ook onder meer de WSD, is afgesloten, is Lestrade tevreden. Want: ,,Zeven Eritrese meiden hebben een opleiding MBO 1 afgerond, vier anderen hebben betaald werk gevonden, drie volgen een taalstage en nog eens drie deelnemers hebben wat meer tijd nodig. Dat is echt een prima resultaat.”