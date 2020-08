Boxtels woonbeleid gekraakt: ‘Versnipperd en gebrekkig’

BOXTEL - Het woonbeleid van de gemeente Boxtel is versnipperd en gebrekkig. Dat is een van de conclusies van de plaatselijke rekenkamer die onderzoek heeft gedaan naar dat beleid.

Na een periode van overvloedige regen, waarin nauwelijks woningen zijn gebouwd in Boxtel, breekt nu de zon door. Plannen komen tot uitvoering en honderden huizen rijzen de komende jaren uit de grond. Maar o wee, aan de horizon doemen al weer donkere wolken op.

Nauwelijks bouwen

Want voor de periode na 2024 ligt er nog nauwelijks woningbouw in het verschiet. Het is een van de conclusies van de gemeentelijke rekenkamer die het Boxtels woonbeleid heeft onderzocht.

Het advies van de rekenkamer is dan ook: steek nu al fors energie in de ontwikkeling van bouwplannen voor de periode na 2024. 'Om het risico op een herhaling van de geschiedenis te voorkomen. Zeker gezien de lange procedures van initiatief tot daadwerkelijk bouwen', aldus de kamer, wijzend op het feit dat er de afgelopen jaren amper gebouwd is in Boxtel. Wel ziet de rekenkamer dat er aandacht voor de toekomst is. 'Voorbereidingen worden getroffen om de voorraad woningen ook na 2024 op peil te brengen.'

Versnipperd

Gesprekken met vele betrokkenen en het doorspitten van een groot aantal nota's heeft de rekenkamer ook geleerd dat de organisatie in het gemeentehuis wat woningbouw betreft wel een toefje beter kan.

'De organisatie op dit terrein is versnipperd en gebrekkig. Dat bleek ook tijdens ons onderzoek omdat het lastig bleek ons de juiste informatie aan te leveren.' Meer lijn brengen in de procedures, bijvoorbeeld door het wel bestaande, maar nauwelijks meer functionerende gemeentelijk 'regieteam' een nieuwe impuls te geven, zou helpen, luidt een ander advies aan het gemeentebestuur.

De samenwerking met de gemeenteraad en ook met externe partners kan eveneens een slag beter, aldus de rekenkamer in het onlangs aan het college gepresenteerde rapport Woonbeleid Boxtel, meer organiserend vermogen gevraagd.

Incidentenpolitiek

'Een krachtige samenwerking met woonstichting Joost is cruciaal en ook initiatieven vanuit inwoners, zoals 'Samen ouder worden in Boxtel' vragen om heldere afspraken met de gemeente.' Het samenspel tussen college en gemeenteraad is voor verbetering vatbaar, oordeelt de rekenkamer. Dat lijkt nu vooral op incidentenpolitiek en gaat voorbij aan het meer inhoudelijke debat. 'Want dat ontbreekt nu. Dat zou prima jaarlijks kunnen worden georganiseerd aan de hand van een discussie over de gemeentelijke woonagenda.'

Het college heeft de rekenkamer in een korte reactie laten weten de aanbevelingen over te nemen. De gemeenteraad praat binnenkort over het rapport.