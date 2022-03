Boxtelse band gaat ertegenaan met Nederbeat

BOXTEL - Er wordt druk gerepeteerd door de Boxtelse band Byrds on the Wind. Na twee jaar corona mogen ze eindelijk weer. Deze keer is het Nederbeat.

,,Jongens, we moeten wel tegelijk eindigen.” De grappen vliegen over en weer voordat de leden van band Byrds on the Wind het eerste nummer gaan spelen van hun project Nederbeat. ,,Wij bouwen geen repertoire op zoals andere bands, maar we hebben elke keer een nieuw project met een thema”, legt bassist Jan Bergman uit.

,,Zo hebben we Beatles versus Stones gehad. En nu dus Nederbeat; we spelen bekende en minder bekende nummers uit de jaren 1960 tot 1970 van Nederlandse bands als Golden Earring, Kayak, Boudewijn de Groot en Shocking Blue.”

Nieuw project

De zeven leden van Byrds on the Wind zijn afkomstig uit andere bands, zoals Two of Us, Go Rome en Strammer Max. Oude rotten in het vak die elkaar al lang kennen en goed op elkaar zijn ingespeeld, ook al bestaat de band pas vijf jaar. De repetitie begint met True Love, that’s a Wonder van Sandy Coast. Het enthousiasme spat van de bandleden af. ,,We mogen weer!”

Het project Nederbeat is een fikse klus geweest om in elkaar te zetten, met 31 nummers, videoclips en een intro. ,,Gelukkig kun je de clips van YouTube halen’” vertelt gitarist Tejo van den Nieuwenhuijsen. ,,Veel werk, en we treden maar twee keer op.” Dus? ,,Ja, zou mooi zijn als we nog een keer kunnen optreden. Maar hierna beginnen we sowieso met een nieuw project. Nee, ik verklap nog niets!”

Optreden op 12 maart in ’t Spectrum, 20.15 uur. Kaartverkoop is online. De show in Podium Boxtel op 26 maart is uitverkocht.