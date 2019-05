Boxtelse boerderij na urenlange actie de hele nacht bewaakt, stallen nog altijd afgesloten

Veehouders zijn 'lastercam­pag­nes' zat na Boxtel: 'Ronduit schandalig wat er gebeurt’

13 mei BOXTEL - Veehouders zijn acties tegen hun bedrijven ,,meer dan zat”. In een reactie op de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel zegt voorzitter Marc Calon van landbouworganisatie LTO Nederland zo snel mogelijk in overleg te willen met de verantwoordelijke ministers. ,,Op een gegeven moment is het genoeg. En dat moment is bereikt. Het is ronduit schandalig wat er gebeurt.”