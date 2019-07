Boxtelse e-mail-fraudeur verdacht van stelen van vliegtuigbedrijf: ‘Onder druk gezet door de Russen’

De man, Abdellaziz G., brak volgens het Openbaar Ministerie (OM) op een geraffineerde manier in bij het Belgische bedrijf. Hij ving e-mails tussen de Belgen en een tweede bedrijf in Jordanië af, manipuleerde ze, en stuurde ze weer door. Zo liet hij de Jordaniërs een half miljoen voor vliegtuigonderdelen naar zijn eigen rekening overmaken.

De Boxtelaar sluisde het geld vervolgens door naar een twintigtal vrienden en familie-leden. Zij pinden het, en gaven het contant aan hem terug.

Internationaal gezocht

Op het moment dat de Belgen erachter kwamen dat ze niet waren betaald, was de Boxtelaar gevlogen. De politie kwam gemakkelijk bij hem uit, omdat in de afschriften was te zien dat het geld naar zijn rekening was overgemaakt. Hij stond lange tijd internationaal gesignaleerd, maar pas in juli 2018, drie jaar na de diefstal, werd hij gepakt.

In de tussentijd probeerde de Boxtelaar ook de politie om de tuin te leiden. Zogenaamd namens het Belgische bedrijf mailde hij Bossche agenten dat ze de aangifte wilden intrekken, en dat het geld in goede orde was ontvangen. Het bleek al snel dat die mail was verstuurd vanaf het ip-adres van een bekende van de Boxtelaar.

Professioneel te werk

De man werd gearresteerd toen hij zich vorig jaar zomer meldde bij de gevangenis in Grave, omdat hij nog een oude straf moest uitzitten. Eenmaal gevangen hing de man een volgens het OM ongeloofwaardig verhaal op. Hij zegt dat Russische criminelen verantwoordelijk zijn voor de fraude, en dat hij eraan meewerkte nadat hij onder druk werd gezet. Eerder zei hij al in de rechtbank dat zijn identiteit was gestolen.

De officier van justitie gaat daar niet in mee. ,,Uit niets blijkt dat er anderen bij de oplichting betrokken zijn geweest. Dankzij knap speurwerk van digitale specialisten van de politie werden veel sporen veiliggesteld. Uit die sporen is op geen enkele wijze de betrokkenheid van derden naar voren gekomen.‘’

Het gaat om een professional, zegt justitie. Hij lichtte eerder al mensen op, en zat een tbs-straf uit. Het feit dat hij zo gewiekst te werk ging en hij meer dan twintig anderen erbij betrok, maakt dat het OM vier jaar cel eist. Eén jaar daarvan is voorwaardelijk.