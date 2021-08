update Nog 2,5 week wachten tenzij rechter meer duidelijk­heid geeft over Paaspop: ‘Beslis vóór 1 augustus’

26 juli SCHIJNDEL - Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt met Paaspop, nu het kabinet het verbod op meerdaagse festivals verlengt tot 1 september. Pas over 2,5 week valt een besluit over evenementen na die datum. Tenzij de rechter eerder uitspraak doet in een kort geding dat maandag is aangespannen door festivalorganisatie ID&T. De eis: vóór 1 augustus duidelijkheid.