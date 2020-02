Boxtelse flats krijgen naam van bijzondere vrouwen

Herkenbaarheid

Woonstichting Joost honoreert met het project een voorstel van de bewonerscommissie van de woningen in de wijk Selissenwal. De commissie hoopt met eigen namen voor de complexen de herkenbaarheid te vergroten. In samenspraak met de bewonerscommissie en Heemkunde Boxtel is door Joost voor de namen van de bijzondere vrouwen gekozen. Iedere flat krijgt een eigen gezicht en naam.

Maria van Diest (van Belgische komaf) was getrouwd met de heer Van Boxtel en woonde eind dertiende eeuw op Stapelen. Maria van Boxtel leefde in de veertiende eeuw en was getrouwd met Theodricus van Merheym. Agnes van Cronenborch en haar man Willem van Merheym stonden aan de basis van de Heilige Bloedprocessie die sinds 1380 door Boxtel trekt. De man van Henrica van Haeften, Baanderheer Henricus van Ranst, was in de vijftiende eeuw betrokken bij de bouw van de Sint-Petrusbasiliek en Honorine van Witthem was in de zestiende eeuw getrouwd met de ‘baas’ van de heerlijkheid Boxtel, Gerard van Horne.