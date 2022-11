Boxtelse gaat in Tanzania computerles geven: ‘De laptops koop ik daar’

Sint houdt talenten­show in Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Sinterklaas houdt in Sint-Michielsgestel de talentenshow ‘Gestel Got Talent.’ Dat gebeurt op 20 november om 14.00 uur op het Petrus Dondersplein. Vanaf maandag 14 november kunnen kinderen ook weer een kijkje nemen in de Pietenkamer in het voormalige raadhuis.

10 november