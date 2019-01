Boxtelse horeca mag niet mopperen

Sluitingen, overnames, verhuizingen: een jaar geleden buitelden de veranderingen in de Boxtelse horeca over elkaar heen. Zo onrustig als toen is het nu niet volgens Richard Strik van de gelijknamige kwalitaria in de Kruisstraat. ,,Ik ken geen schrijnende gevallen. De horeca doet het juist erg goed.’’ Vakbeurs Horecava, net afgelopen in de Rai in Amsterdam, is voor hem een goede graadmeter. ,,Daar kun je zien hoe het gaat in de horeca. Dit jaar waren alle hallen bezet. Dat is heel lang geleden. De bierbrouwerij had zelfs een eigen hal.’’