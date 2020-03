Boxtelse huurder met dood bedreigd en mishandeld: ‘Je biezen pakken of je eindigt in het kanaal!’

BOXTEL - Een Boxtelaar (40) is zaterdagavond in de Pastoor Erastraat in zijn woning mishandeld en met de dood bedreigd. ,,Nu je biezen pakken, of je eindigt in een plastic zak in het kanaal”, werd hem duidelijk gemaakt door de drie mannen die hem te grazen namen.

De schrik zit er nog steeds goed in bij een 40-jarige Boxtelaar. Zaterdagavond vlak voor achten stonden ineens drie mannen in zijn woonruimte aan de Pastoor Erastraat in Boxtel. Die mishandelden hem en bedreigden hem met de dood.

Quote Mijn cliënt betaalt te veel huur. Hij klopte bij ons aan om de huur te laten verlagen Mathijs Betten, Bumarang

Een ambulance kwam iets later aangesneld om de gewonde man te verzorgen. Ook de politie kwam ter plekke. Omdat de mishandelde en bedreigde man een Pool is en zeer gebrekkig Nederlands spreekt, doet zegsman Mathijs Betten van het adviesbureau Bumarang het verhaal. ,,Vorig jaar hebben wij bemiddeld voor de 40-jarige Boxtelaar. Hij betaalde te veel huur voor de ruimte die hij huurde en klopte bij ons aan om de klacht over de huurprijs aan te kaarten.”

Huur werd verlaagd naar 355 euro en 61 cent

Bumarang maakte de zaak aanhangig bij de Huurcommissie. Dat is een overheidsinstantie die dat beoordeelt met een puntensysteem om zo een objectieve huur vast te stellen. ,,Mijn cliënt betaalde ongeveer 610 euro per maand. De Huurcommissie stelde vast dat dit bedrag naar 355,61 moest worden verlaagd. Tevens moest de verhuurder over een periode van een aantal maanden 1700 euro terugbetalen aan mijn cliënt voor te veel betaalde huurpenningen.”

Plots stonden drie mannen op de stoep

De huurverlaging ging in op 1 augustus van het vorig jaar. ,,En de afgelopen dagen werd dat bedrag van 1700 euro naar hem overgemaakt. Maar plots stonden zaterdag drie mannen bij hem op de stoep dat hij per direct het pand moest verlaten. Ze bedreigden hem duidelijk met de dood. Als hij niet zou vertrekken, zou hij eindigen in een plastic zak in het kanaal. Bovendien werd mijn cliënt mishandeld.”

Hoop dat politie zaak snel en doeltreffend onderzoekt