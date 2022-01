Boxtelse jeugd verdient een zakcentje met het inzamelen van kerstbomen

BOXTEL/ESCH - Boxtelse kinderen hebben een leuk zakcentje bijverdiend door kerstbomen op te halen en in te leveren op verschillende locaties in Boxtel en omgeving. Deze actie van de gemeente is speciaal gericht op de jeugd.

Op het Breukelsplein in Boxtel ligt een grote stapel kerstbomen van meer dan 40 bomen. Figo, Tijm en Pim speuren de hele middag fanatiek door de straten van de wijk om de kerstbomen te verzamelen. Ze hebben meerdere kerstbomen ingeleverd.

Sasha (13) brengt samen met haar vader de kerstboom weg. ,,De boom is vanmiddag pas afgetuigd door papa. We moesten veel naalden opvegen. Ik lever de kerstboom hier in omdat ik recycling belangrijk vind. Wat ik ermee verdien stop ik in mijn spaarpot”, zegt Sasha.

,,De kerstbomen worden nadat ze zijn opgehaald door de gemeente versnipperd en gecomposteerd”, vertelt een werknemer van de gemeente Boxtel. Voor de kinderen is het een leuke activiteit en de gemeente hoeft niet alle straten langs om de kerstbomen op te halen.

Voor gemeenschapshuis De Rots in de Nieuwe Nieuwstraat ligt een berg van meer dan 60 kerstbomen. Stan (10) sleept de kerstboom achter zich aan en legt hem bij de rest. Jack Soeterings, een medewerker van de gemeente Boxtel, overhandigt Stan een muntje van 50 cent.

Volledig scherm De tractor voert de volle wagen met kerstbomen af in Esch. © Judith Kutschenreuter ,,Ik doe dit jaar voor de eerste keer mee. Dit is de eerste boom die ik wegbreng. Vriendjes van het voetbal zijn al door heel Boxtel gegaan en hebben meer verzameld. Volgend jaar begin ik eerder!” Vertelt Stan.

De kruiwagen vol

In Esch is er voor het tweede jaar op rij een inzamelingspunt. Dit jaar zijn er wel meer dan 125 ingezameld. Vorig jaar waren dit er maar 10. Veel kinderen zamelen de bomen met elkaar in of brengen ze samen weg met opa en oma.

De twee vriendinnen Puck (11) en Roos (11) hebben twee kerstbomen bij zich. De ene in de hand en de andere in de kruiwagen. ,,We zijn al bijna een uur op pad met de kruiwagen. Dit is de zevende boom die we hebben opgehaald vandaag", vertelt Puck.

,,Door corona is er nu niet veel te doen dus dit is leuk. We helpen er ook oude mensen mee want zij kunnen zelf de kerstboom niet wegbrengen. Er kwam net een auto voorbij en de man vroeg of we de kerstboom van hem ook even willen ophalen", zegt Roos.

,,We hebben nu zeven euro verdiend”, vertelt Puck. ,,Bij de mensen waar we de bomen hebben opgehaald hebben we nog extra geld gekregen”, vult Roos haar aan.

