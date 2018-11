Boxtelse klachten leiden niet tot actie bij Ombudsman

Er is veel onvrede in Boxtel richting gemeente. Met name over inspraak en burgerparticipatie. Dat idee leeft in ieder geval bij een deel van de gemeenteraad. Dus wil de politiek 'iets' doen met de signalen die daarover regelmatig doorkomen. De vraag van Vera Brouns (CDA) was dan ook gisteravond tijdens een raadsinformatiebijeenkomst of die meldingen voortaan ergens in het gemeentehuis geregistreerd zouden kunnen worden. Zodat de gemeenteraad inzicht krijgt in de omvang ervan.

Netjes behandelen

Maar die vraag was niet aan de orde. Besproken werd de formele klachtenprocedure. En die handelt, zo werd de aanwezige raadsleden tijdens de discussie duidelijk, niet over beleving of onvrede over politieke en bestuurlijke beslissingen. Die procedure gaat feitelijk over klachten over het gedrag van ambtenaren richting inwoners. Of, in andere woorden, Boxtelaren wel netjes worden behandeld door het 'gemeentehuis'.

De omvang daarvan wordt in ieder geval wel keurig geregistreerd door de klachtencoördinatoren Christianne Vissers en Veerle Janssen. Vorig jaar kwamen er zeventien klachten binnen bij het gemeentebestuur en werden er zestien meldingen gedaan bij de Nationale Ombudsman. Zonder overigens dat die ook daadwerkelijk in actie kwam voor nader onderzoek. Waarmee het 'probleem' van Brouns niet is opgelost.

Informatie