Boxtelse Lieke (17) wil met een hulphond weer het leven in

Die ene gaspomp mét bel in Schijndel is bijna 50 jaar

2 oktober SCHIJNDEL - Het was de eerste gaspomp in Schijndel en omgeving; die van Nico Verhoeven aan de Hopstraat. De pomp staat er nog altijd, op 10 oktober al een halve eeuw. ,,We houden de pomp in ere, vooral voor ons pa.”