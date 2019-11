Boxtelse organiseert ontmoetingsfeestje in Den Bosch met vrouwenstop: dames willen wel, maar heren weten het nog niet

D’Armagnac; ,,We hebben voldoende mannen om het feest door te laten gaan, maar om de dames van de wachtlijst ook binnen te kunnen laten zijn er meer heren nodig. We willen op de avond namelijk een mooie balans bewaren tussen mannen en vrouwen. Het werven gaat vooral ‘via via’, hoe zouden we toch op de naam zijn gekomen”, lacht de Bossche. Er zijn inmiddels 48 aanmeldingen voor het feest. Vijf dames staan op de wachtlijst. Wat precies de reden is dat er minder mannen zich aanmelden is voor de dames nog een raadsel. ,,We weten natuurlijk niet wie de mannen zijn die zich niet aanmelden”, merkt van Abeelen op. d’Armagnac: ,,Uiteraard gaan we goed evalueren na het eerste feest. We willen weten hoe we de doelgroep het best kunnen bereiken, want uiteindelijk is de strijd tegen de eenzaamheid één van onze drijfveren.” ,,En dat alles met respect, dus dit is geen oproepje zoals ‘mannen gezocht’ of iets dergelijks”, lacht van Abeelen. ,,Misschien vinden mannen het wel enger om spontaan anderen te ontmoeten. Dan moeten we daar iets mee”, besluit ze.

Alleen singles

,,We willen met ViaVia Party’s de mogelijkheid bieden om te ontmoeten. Alleen singles, dat wel. Maar of daar een vriendschap, een scharrel, een huwelijk of gewoon een toffe avond uit voortkomt is ons om het even. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar echt ontmoeten. Nieuwe mensen leren kennen en daten gaat tegenwoordig voor een groot deel digitaal. Daarbij wordt de maatschappij steeds individualistischer. Plekken waar we samenkomen om elkaar echt te ontmoeten worden steeds schaarser, of gebruiken we minder. Vooral 40-plussers. Met het feest laten we de vluchtige tijd waarin we leven even los en willen we weer ongedwongen live ontmoeten, plezier maken en in gesprek kunnen gaan. Daarnaast houden we ook van een feestje”, vertelt van Abeelen over het waarom van het feestje.