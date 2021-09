Boxtelse Pionieraward voor stichting Tunnel Vision is ook postuum eerbetoon aan ‘Legomaster’ Jan Pennings

Barbara Jansen uit Veghel gooit nooit haar eten weg, nu uitgeroe­pen tot Verspil­lings­vrije Held van 2021

23 september VEGHEL - Ze zal nooit of te nimmer eten in de groene kliko gooien. Ze vriest overgebleven maaltijden in en zorgt ervoor dat die naar mensen gaan die ze graag ontvangen. Barbara Jansen uit Veghel, die ook een eigen foodblog op Facebook en Instagram bijhoudt, adviseert iedereen om haar voorbeeld te volgen.