Boxtelse politiek wil onderzoek naar plekken voor kleine, duurzame, tijdelijke en betaalbare woningen

De behoefte is groot. Het kan bovendien geld opleveren en goed zijn voor het milieu. Reden voor Stefan de Nijs, ‘promotor’ duurzaamheid in de Boxtelse politiek, een onderzoek te vragen naar de mogelijkheden voor de bouw van zogenoemde ‘circulaire woningen’. Dat zijn huizen voor starters en senioren die zijn gebouwd met gebruikt en herbruikbaar materiaal. Bijvoorbeeld van hout van in de buurt gekapte bomen.

Piepkleine tiny houses

Het idee van de fractievoorzitter van Combinatie95 krijgt meteen gehoor. Sterker nog, wethouder Désiré van Laarhoven (ook Combinatie95) wil het niet alleen bij circulaire bouw laten. Ze zoekt ook ruimte voor andere ‘alternatieve’ woningbouw. Zoals de piepkleine tiny houses die vaak helemaal zelfvoorzienend zijn. Ze zoekt ook een locatie voor tijdelijke onderkomens; woningen die in een mum van tijd kunnen worden neergezet voor een periode van bijvoorbeeld tien jaar om zo snel aan de al maar groeiende vraag te kunnen voldoen.

Quote Een keuze voor materiaal uit de omgeving levert minder CO2 uitstoot op Stefan de Nijs , fractievoorzitter Combinatie95

Volledig scherm Boxtel kijkt onder meer naar het voormalige terrein van De Kleine Aarde als proeflocatie voor alternatieven woningen. © copyright Marc Bolsius

Behoefte aan kleine woningen

De zoektocht naar geschikte plekken speelt zich vooral binnen de bebouwde kom af. Daar liggen vaak gemeentelijke terreintjes en veldjes waar tussen de vijf en tien huizen kunnen worden gebouwd. ,,Aan met name kleinere woningen is behoefte”, aldus De Nijs. Hij denkt ook meteen aan de schamel gevulde gemeentekas. ,,Want het bouwen van woningen, levert via heffingen en belastingen simpel ook geld op.” Bovendien ziet het raadslid grote voordelen voor het milieu als de keus op duurzame woningbouw valt. ,,Als we kiezen voor materialen uit de omgeving, dragen we flink bij aan minder uitstoot van CO2.”

Quote Het levert huizen op die betaalbaar zijn Vera Brouns , CDA Boxtel

‘Betaalbare huizen’

Ook andere politici zien het voorstel van De Nijs zitten. ,,Een prima vorm van duurzaamheid. Bovendien levert het huizen op die ook nog eens betaalbaar zijn”, vindt Vera Brouns van het CDA. Een mening die de wethouder deelt. Zij is inmiddels in de gemeente op zoek naar een proeflocatie. ,,Daar kijken we dus niet alleen naar circulaire bouw, maar ook naar andere duurzame projecten.”

Terrein bij de Kleine Aarde?

Boxtel heeft al vier jaar de wens ergens in de gemeente een plek te bieden aan kleine huisjes van zo’n 25 vierkante meter die helemaal zelfvoorzienend zijn. Een plek aan de Dommel bij de Tijvert viel eerder al af. Het college denkt nu aan het terrein van De Kleine Aarde.