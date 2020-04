Boxtelse ‘Pyromientje’ (40) wil liefst maximaal een jaar tbs: ‘Het gaat steeds een stukje beter’

De vrouw die in Boxtel de bijnaam ‘pyromientje’ kreeg, werd in juni 2015 in haar woning aan de Van Hugenpothstraat aangehouden. De politie was haar op het spoor gekomen nadat een getuige haar had zien wegrennen op een plek waar brand was gesticht. Behalve voor de brandstichtingen werd zij ook veroordeeld voor het stalken van haar ex en de dreiging een granaat te gooien in het politiebureau. De vrouw ontkende alles behalve de stalking.