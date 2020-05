Boxtelse ‘Pyromientje’: rechtbank verlengt tbs met twee jaar

Dreigen met granaat

De 40-jarige moeder die in Boxtel de bijnaam ‘Pyromientje’ kreeg, werd in juni 2015 in haar woning aan de Van Hugenpothstraat aangehouden. Behalve voor de brandstichtingen werd zij ook veroordeeld voor het stalken van haar ex en de dreiging een granaat te gooien in het politiebureau. De vrouw ontkende alles, behalve de stalking.