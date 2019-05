Boxtelse raad wordt bijgepraat over bezetting varkensstal: ‘Locoburgemeester heeft goed gehandeld’

Vlagheide­loop in Meierij­stad verandert van opzet én naam

10:16 EERDE/SCHIJNDEL - De achtste editie van de Vlagheideloop in Schijndel, op tweede pinksterdag 10 juni 2019, verandert van opzet. De organisatie slaat letterlijk een andere weg in. De verharde weg is namelijk ingeruild voor zand-, gras- en kiezelpaden.