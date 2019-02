Boxtelse The Star Company treedt op voor vergeten kinderen en Voedselbank

De jongeren - van 7 tot 17 jaar - uit Boxtel, Liempde en Lennisheuvel hebben meegedaan aan de muziekopleiding van The Star Company uit Boxtel. Die is enkele jaren geleden door Inge van den Biggelaar uit Liempde gestart en leert jeugdigen van 6 tot en met 18 jaar zingen, dansen, presenteren en acteren.

De jonge deelnemers werken ieder jaar toe naar een eindoptreden. Dit jaar zijn dat er twee, op zondag 17 maart vanaf 15.00 uur in Theater de Speeldoos in Vught en een bij Podium Boxtel, op 24 maart, ook vanaf 15.00 uur. Verder hebben de kinderen een liedje opgenomen in Studio Apollo98 en een muziekvideo in het Jacob-Roelandslyceum, beide in Boxtel. ,,Die clip is in één enkele opname gelukt. Er is dus helemaal niet geknipt en geplakt in de video", vertelt Van den Biggelaar.

De single ‘Ga ervoor’ is te beluisteren via Spotify en digitaal te koop via iTunes. Ook gaan de jonge deelnemers het plaatje zelf verkopen. De opbrengst daarvan en van de optredens gaat naar twee goede doelen: stichting Het Vergeten Kind en de Voedselbank. Volgens Van den Biggelaar is er in de laatste twee jaar door The Star Company 4.000 euro ingezameld voor het goede doel.