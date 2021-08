Boxtelse veehouder vindt plattelandswoning sta in de weg voor zijn bedrijf

Hij vindt namelijk dat de plattelandswoning een bedrijfswoning moet blijven, waar te zijner tijd zijn kinderen als bedrijfsopvolger in zouden kunnen trekken.

Weinig kans

Zolang de huidige bewoner, een boer in ruste, daar blijft wonen is daar weinig kans op. Dat bleek woensdag tijdens een rechtszaak in Den Haag. De man kan zijn plattelandswoning nu namelijk ook aan een derde verkopen. Als het een bedrijfswoning blijft, kan hij de woning alleen aan de rundveehouder aanbieden. Dat is precies wat de veehouder wil. De aankoopwaarde van een aan zijn bedrijf gebonden bedrijfswoning ligt namelijk aanzienlijk lager dan een plattelandswoning die iedereen kan kopen.

Meer onderzoek

Tijdens de rechtszaak bij de Raad hamerde de raadsman van de rundveehouder erop dat de gemeente Boxtel meer onderzoek had moeten doen naar het risico van ziekte verspreidende bacteriën (endotoxinen), geluidsoverlast en luchtkwaliteit. ,,Omdat de woning maar op twintig meter van twee rundveehouderijen ligt, is het de vraag of er wel sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat”, aldus de raadsman. ,,Ik mis elke onderbouwing in het bestemmingsplan voor een plattelandswoning.” Hij voegde er aan dat de huidige rundveehouderij dan ook helemaal ‘op slot’ zit.

Op z’n kop

Zowel de gemeentewoordvoerder als de advocaat van de boer in ruste vonden dat de raadsman van rundveehouder de wereld op zijn kop zette. Plattelandswoningen staan volgens hen juist altijd op korte afstand van agrarische bedrijven. Het zijn vaak voormalige bedrijfswoningen waar, of een boer in ruste woont, of derden die niets (meer) met het nabijgelegen bedrijf te maken hebben. Vroeger was dat een probleem omdat dergelijke woningen net zoveel tegen milieuoverlast beschermd moeten worden als burgerwoningen.

Oplossing

De plattelandswoning was een oplossing voor dat probleem. Immers, dan kun je daar als burger wonen, maar de milieubescherming is hetzelfde als die van een bedrijfswoning. Dat betekent dat de veehouder ook nog mogelijkheden behoudt om te kunnen uitbreiden.

De rechter of te wel staatsraad leek niet erg overtuigd door het betoog van de raadsman van de rundveehouder. Mocht hij in het voordeel van de rundveehouder kiezen dan kan de boer, die daar al 41 jaar woont en wiens ouders de veehouderij in 1998 aan de rundveehouder hebben verkocht, daar toch gewoon blijven wonen.

Hij kan de woning als hij eventueel weggaat dan alleen aan de veehouder verkopen. De kans op zo’n uitspraak lijkt erg klein, omdat het bestemmen van een voormalige bedrijfswoning tot plattelandswoning dan geen enkele zin meer heeft. Uitspraak binnen enkele weken.