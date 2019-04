Boxtelse woningen gerenoveerd, nu de tuinen nog: die mogen groener

Tijd voor de tuin. ,,We zijn nog zoekende hoe dat het best aangepakt kan worden'', aldus Anja Maas, projectconsulent van St. Joseph. ,,We proberen mensen met versteende tuinen te motiveren om de tegels weg te halen en er planten voor in de plaats te zetten. Verbieden werkt in elk geval niet; een aanbod doen is veel beter.''