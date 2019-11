Boxtelse woonstichting JOOST vervult eerste wijkwensen

BOXTEL - Met de aanleg van een jeu-de-boulesbaan en het plaatsen van fietsbeugels en een prieeltje heeft de Boxtelse woningcorporatie JOOST de eerste wijkwensen vervuld. De uitvoering van andere wensen zit nog in de pijplijn; die worden later dit jaar en volgend jaar verwezenlijkt.

De wensen zijn afgelopen voorjaar opgehaald, vanwege het honderd-jarig bestaan van de woonstichting, die toen nog St. Joseph heette. De corporatie vroeg om ideeën die een wijk of buurt blijvend leefbaarder zouden maken. Er kwamen 23 suggesties binnen. Een fiks aantal kan gerealiseerd worden, aldus een woordvoerster van JOOST.

De wensen van bewonerscommissies zijn als eerste vervuld. Omdat daarvan duidelijk was dat er draagvlak voor is in de buurt, aldus de woordvoerster. ,,Over ideeën die door één persoon zijn ingediend, gaan we met de buurt of wijk praten. We willen zeker zijn dat het echt een wens is van een groot deel van de bewoners.”

Er zijn ook tal van verzoeken binnengekomen voor nieuwe of andere speeltoestellen. Daarover overlegt JOOST met de gemeente. Die heeft een inventarisatie gemaakt van alle speelplekken in Boxtel en bekijkt nu waar welke aanpassingen nodig zijn. Beide partijen willen hierbij samen optrekken.

Eigen prieeltje

Wat er al wel is gekomen: een jeu-de-boulesbaan bij De Rots in Boxtel. In dat wijkcentrum verzorgen Dagje Thuis Boxtel Oost en welzijnsinstelling ContourdeTwern elke week een ‘extra thuis’ voor kwetsbare ouderen. De bestaande jeu-de-boulesbaan was niet meer geschikt om op te spelen. Vrijwilligers gaan de baan zelf bijhouden.

Elke maandagochtend is er bij De Kloosterhof in Liempde een koffie-inloop voor bewoners en andere belangstellenden. Om bij mooi weer ook buiten te kunnen zitten, hebben de bewoners een prieeltje aangevraagd en gekregen. Plus een set nieuwe tuinstoelen. De bewonerscommissie van het Zusterspad in Boxtel kreeg fietsbeugels bij de entree. Verder schonk JOOST een zitbank voor de wandeltuin bij woonzorgcomplex Liduina in Boxtel. Bij woongebouw Ten Brueckele in Boxtel wordt binnenkort een doorgang gemaakt naar een nabijgelegen tuin zodat die voor meer mensen toegankelijk wordt.