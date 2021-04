Actiegroepen blijven vrezen voor windturbines: ‘Ik zie de bui al hangen’

Rooise Heide in Schijndel vreest voor windmolens, ‘Straks horen we continu ‘zoef, zoef!’

18 september SCHIJNDEL - Bewoners van de Rooise Heide in Schijndel vrezen voor de komst van windmolens in hun natuurgebied en voelen zich niet gehoord door de gemeente Meierijstad. ,,Straks zitten wij hier in de slagschaduw en horen we continu ‘zoef, zoef!’”