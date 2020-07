Kermis op corona-afstand in Schijndel: ‘Zigzaggen om mensen te ontwijken’

Volledig scherm Ellis Rijkers (links) en Yvonne van Kemenade uit Nijnsel maakten 1,5 meter meetlatten. © Peter de Bruijn Ellis Rijkers en Yvonne van Kemenade uit Nijnsel staan bij de ingang van het kermisterrein met een met bloemetjes versierde meetlat. ,,Anderhalve meter”, bevestigt Ellis van het theatrale duo ‘Ons Lies’. ,,We controleren op een ludieke manier of de bezoekers van de kermis zich er een beetje aan houden.” Ze laat de staaf zien. ,,Mooi van buiten, maar hard van binnen”, zegt ze lachend om haar eigen woordspeling. ,,Prima voor iedereen dat er weer een kermis is. Dat is toch wel weer lang geleden hè.”

Een rondje langs de kermisattracties

Het valt - zoals in de supermarkt of op een zaterdagmiddag in de stad - niet altijd mee om overal op De Steeg anderhalve meter afstand te houden. Op de grond staat met gele pijlen de looproute aangegeven. Je maakt als het ware een rondje, of eventueel meerdere rondjes, langs de 24 kermisattracties.

Bij de ingang van het terrein - dat met hoge hekken is afgezet - tellen beveiligers het aantal bezoekers. ,,Rond de achthonderd”, zegt één van hen zaterdagavond rond 20.00 uur. ,,Er mogen zo’n 14 honderd bezoekers op het plein. Daarna zullen de mensen bij de ingang moeten wachten tot er mensen vertrekken.”

Even later wordt een groepje jongeren dat op De Steeg bij elkaar staat door een man met de bekende V op zijn oranje jasje gevraagd door te lopen. Er moet kennelijk een soort van circulatie op het kermisterrein blijven. De beveiligers zwijgen. Zeggen dat ze van de gemeente niet met de pers mogen praten.

‘Minder attracties’

,,Er staan volgens mij wel iets minder attracties dan normaal”, merkt Daphne (13) op. Ze bezoekt de kermis met haar vader en broertje. ,,Ik snap het wel. Anders komen de mensen te dicht bij elkaar en zo. Soms moet je zigzaggen om de volwassenen te ontwijken. Kinderen en jongeren mogen wel dichter bij elkaar.” Jens (10): Soms gaan mensen tegen de verplichte pijlen in. Dat vind ik niet fijn.” Vader Jurgen in ‘t Zandt heeft meegeluisterd. ,,Het is even opletten, maar die 1,5 meter valt me tot nu toe 100 procent mee. Maar sommige bezoekers vergeten erg snel.”

Hanne (14) en Bo (16) uit Schijndel lopen met een aantal vriendinnen tegen de stroom in. ,,Dan kunnen we inderdaad die knappe jongens beter in het gezicht kijken”, grappen ze. ,,We missen de tent die er vorig jaar stond, maar ik vind het zo ook gezellig. Fijn dat er nu eindelijk weer iets mag”, zegt Hanne. ,,Ook voor de kermisexploitanten die zo lang thuis hebben gezeten.”

Schijndel derde kermis van het corona-seizoen

Schijndel is na Moergestel en Zevenaar de derde kermis van het bijzondere seizoen. Voor veel exploitanten is Schijndel zelfs de eerste kermis.

Robin van Oudvorst uit Nijmegen staat met ‘The Beach Party’ of ‘The Wipp’ zoals de attractie ook wordt genoemd, op het terrein. Het is een lange bank voor 18 personen die links, rechts, omhoog en omlaag gaat.,,Action” roept hij toepasselijk door zijn microfoon. ,,We hebben al die tijd stilgestaan, actie gevoerd in Den Haag”, zegt de bedrijfsleider. ,,Voor mij is Schijndel de eerste kermis.”

De mensen zitten best wel dicht naast elkaar op de ‘zwevende bank’. ,,Hoe we de anderhalve meter handhaven? Onder de achttien hoeft het niet meer. Volwassenen zetten we er op afstand tussenin. De mensen moeten zelf ook rekening houden met hun gezondheid. We hebben er met pijlen en stickers alles aan gedaan. In de Albert Heijn lopen ze ook tegen je aan. Hoe het voelt om weer te mogen werken? Grandioos, maar we zijn er nog lang niet!”

‘Ruim 700 kermissen geannuleerd’

Volledig scherm Op verschillende plekken op het kermisterrein kan je je handen ontsmetten. © Peter de Bruijn Een collega bevestigt de woorden van Van Oudvorst. Hij laat de laatste stand van zaken op zijn mobieltje zien. Er zijn volgens kermis.nu ruim zevenhonderd kermissen geannuleerd. Er gaan volgens de site tot nu toe slechts 64 kermissen van de ruim 14 honderd door. Nederland kent volgens het coronaprotocol van de Nederlandse Kermisbond en de Nationale Bond van Kermishouders (BOVAK) zo’n duizend kermisfamilies met tweeduizend attracties.

Volledig scherm De draaimolen van Johan Paashuis werd voor de eerste keer dit seizoen opgebouwd. © Peter de Bruijn Eén van hen is de familie Paashuis uit Vught. ,,We mogen draaien. Dat was ook hard nodig”, zegt Johan Paashuis, die zijn draaimolen voor de eerste keer dit jaar heeft opgebouwd. ,,Gemeenten zijn nog bang. Schijndel is de eerste en voor mij voorlopig meteen weer de laatste kermis. De agenda is nog leeg. Het wordt zo steeds lastiger. Je moet toch een boterham kunnen verdienen hè. Zo gaat dat echt niet lukken.”

