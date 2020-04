Scholen ook in Meierij voorzichtig open, horeca blijft potdicht ‘We zijn inmiddels wel uitgepoetst’

,,De nieuwe maatregelen vergen nogal wat flexibiliteit van onze leraren”, aldus Koevoets. ,,Er zijn nog veel vragen. We zijn bijvoorbeeld met (video)onderwijs op afstand bij kinderen thuis bezig geweest. Betekent het dat je dat weer helemaal loslaat voor fysiek onderwijs? Of bedenk je een mengvorm? Misschien is dat het proberen wel waard?“

In de STROOMM-scholen in de Meierij en Bommelerwaard werken zo’n 250 leerkrachten. Koevoets: ,,Zorgen over de gezondheid? Toen de scholen in maart dicht moesten, waren er vragen of kinderen het virus ook konden krijgen. Door onderzoek weten we dat het nauwelijks het geval of in milde vorm lijkt te zijn. Of dat alle zorgen bij leraren weg zal nemen zullen we zien. Het is in ieder geval goed dat in het onderwijs mensen die zich ziek voelen zoals in de zorg, getest kunnen worden op corona. Dat juich ik toe.”

‘Woord horeca niet in de mond gehad’

Voorzitter Robert van den Brand van Koninklijke Horeca Nederland in Meierijstad juicht niet om de toespraak van minister-president Rutte. Hij is teleurgesteld. ,,De gezondheid staat voorop, maar we hadden toch wel iets van een versoepeling verwacht”, zegt hij. ,,Volgens mij heeft minister-president Rutte het woord ‘horeca’ niet eens in zijn mond gehad. Terwijl wij een sector zijn die vrijwel het hardst economisch wordt geraakt. Weer een maand erbij. We zijn inmiddels wel uitgepoetst.”

Van den Brand vindt dat de gemeenten echt iets moeten gaan doen. ,,Geen uitstel, maar afstel van gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld. Banken vormen ook een probleem. De helft van onze leden heeft bij vragen om financiële steun nul op het rekest gekregen. Als we niet willen dat er straks veel minder horecazaken in dorpen en steden zullen zijn, moet er geholpen worden.”

1 Ander Festival naar volgend jaar

Evenementen zoals het 1 - Ander Festival dat half juni nog in Schijndel op het programma stond, gaan tot 1 september niet door. ,,We hielden er rekening mee”, aldus voorzitter Betty van Zutphen. ,,De kans was klein dat we twee weken na 1 juni met duizenden mensen samen mochten komen. Ik had het waarschijnlijk ook niet aangedurfd. Na 1 juni waren we één van de grotere feestjes waarbij mensen weer naar buiten zouden mogen. Het was twee keer zo druk geworden als normaal. Het past ook niet. De verpleeghuizen dicht en wij feestvieren in het Kloosterpark. Ik ken zoals zovelen in deze regio mensen die aan het virus zijn overleden. Ik weet niet eens of ik er zin in had gehad. Nee, het festival gaat zeker niet naar het najaar.”

Volledig scherm Kleine kinderen trainen en spelen bij Jeugdcircus Il Grigio in Haaren. Zij mogen wel. © Chris Korsten

