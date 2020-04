De ClubvrouwElke week praat iemand uit de Meierij in de rubriek Clubvrouw/Clubman over zijn of haar club en de passie voor de hobby.

,,Ons laatste optreden? Even nadenken… In januari; een mis in de Petrus Basiliek in Boxtel”, zegt voorzitter Carin van der Sloot van Zanggroep Con Fervore. ,,Daarna niet meer. We zouden met Pasen in de kerk zingen. De repetities, onze optredens; alles staat nu ‘on hold’.”

Hoe houd je contact?

Volledig scherm De zanggroep in hun repetitieruimte. © Con Fervore (eigen foto) ,,Met een groepsapp. We hebben het vorige week ook online via de videochat geprobeerd. Een virtuele repetitie ja. Van samen zingen kwam niet veel terecht. De piano van Quirien Eikelboom liep anderhalve seconde voor op de zang. Het was een interessante meerstemmige canon. Leuk om elkaar te zien; lekker bijkletsen. Om op afstand toch ‘samen’ te zijn.”

Hoe belangrijk is samen zingen?

,,Het geeft energie. Je wordt er vrolijk van en het schept een band. Je werkt als zanggroep naar iets toe. We tellen zo’n dertig leden. Iedereen kent elkaar. Je bent op de eerste plaats een zanggroep, maar er ontstaan vriendschappen. Dan mis je elkaar in deze tijd. Dat heb ik ook ondervonden. Mijn moeder is onlangs overleden. Ik heb veel steun gehad aan al die lieve kaartjes, bloemen en bijzondere steun van de groep.”

Con Fervore?

,,Con Fervore betekent pit of passie. Dat kan bij ons niet altijd. We geven eigen concerten. Soms ook ‘combinatie-optredens’ met bijvoorbeeld de Big Band in Boxtel of de fanfare in Gemonde, een mis in de Petrus Basiliek of een optreden in een verzorgingshuis. Alles wat op ons pad komt en dat bij ons past. We zijn divers; ook in ons repertoire.”

Hoe moet dat straks met die samenleving op anderhalve meter?

,,Een uitdaging. We hebben er als bestuur al over gesproken. Je staat als zanggroep dicht op elkaar. Je moet elkaar kunnen horen. Hoe moet dat straks? We hebben nog geen idee. We staan niet alleen. Wat denk je bijvoorbeeld van contactsporten of de bridgeclub?”

Welk lied geeft nu houvast?