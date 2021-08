Inwoners van Boxtel zullen vleesbedrijf Vion altijd blijven ruiken: ‘Geen geurtje is onrealistisch’

Kunstlief­heb­ber Jan Geerts exposeert in Jan Heesters­huis: ’Hier staat het veel mooier dan thuis’

29 juli SCHIJNDEL - De kunstcollectie van Jan Geerts (70) is nog een maand te zien in het Jan Heestershuis in Schijndel. De verzameling werken van vooral Brabantse schilders is het resultaat van ruim twintig jaar verzamelen. Als het aan Geerts ligt komt daar nog veel werk bij. ,,Het schilderij moet mooi zijn. Dat is belangrijker dan de prijs.”