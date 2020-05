Je hoofd leegmaken tijdens kanotochtje tijdens ‘Rondje Boxtel’ ‘Corona staat even aan de kant’

Isa stapte gisteren met vriendinnen Isabel, Jessie en Kes en ruim honderd anderen in wiebelende bootjes tijdens het eerste ‘Rondje Boxtel’ van ruim negen kilometer bij kanovereniging De Pagaai. ,,Even lekker weg van huis. Samen iets doen, maar op gepaste afstand”, zegt Kes. ,,Als er één in de kano voor zit en de ander op het achterste stoeltje, moet het lukken.”

De twee duo’s worden zo goed en zo kwaad als het gaat in twee 3-persoons kano’s geholpen door vrijwilliger Henk van Breugel. Hij houdt met een lange stok de boot vast. ,,Je moet eigenlijk dichterbij zijn om de kano stabieler op het water te houden bij het in- en uitstappen. Ik wil meer behulpzaam zijn. Het kan niet. Dat is lastig, maar ik ben blij dat we weer varen.”

‘We zijn helemaal dood’

,,Dit sportieve uitje is echt wel ‘coronaproof”, vervolgt ze. ,,Beter dan weer buiten zitten in een park.” Wat we mee hebben gemaakt onderweg? Die lange glijgoot van 33 meter was leuk. Een beet je ‘de Piraña -experience’ van de Efteling. Alleen zijn daar nog vele duizenden wachtenden voor je.”

‘Eerste uitje na lange tijd’

De wachtlijst bij de Boxtelse kanovereniging was gisteren iets minder lang. ,,Ik heb toch mensen teleur moeten stellen”, zegt voorzitter Leon van der Eerden van KV De Pagaai dat 43 kano’s telt. Hij ontsmet onder meer de bankjes, handvatten en de reling van de bootjes. ,,Er ligt een protocol van vijf pagina’s onder. Ik slaakte een zucht van verlichting toen we groen licht kregen. De mensen zijn blij en vrolijk. Voor velen is het hun eerste uitje sinds lange tijd. Er hadden al bootjes terug moeten zijn, maar de kanoërs willen na al die weken binnen lekker buiten genieten. Geef ze eens ongelijk. De natuur is op z’n mooist. Er zit veel jong ‘spul’ bij en op het water.”

‘Even je hoofd leegmaken’

,,Babygansjes en -eendjes en een zwarte meerkoet”, somt Cato (7) uit Boxtel op. ,,We hebben in de rivier gezwommen.” Fien (12) vindt het fijn dat het ‘zo lekker rustig was op het water’. ,,Even je hoofd leeg maken. Corona stond even aan de kant, ja. We hebben elkaar nat gespetterd.”