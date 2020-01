Kerkbanken in Schijndel maken plaats voor zorgwoningen

Voormalige kerkbezoekers van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Schijndelse wijk Boschweg kennen hun kerk heel waarschijnlijk niet meer terug als zij het gebouw betreden. De sloophamer doet al een tijdje zijn werk. Ontwikkelaar Abeco van Jeroen Bestebreurtje is volop bezig met de transformatie van de kerk tot 33 zorgwoningen voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Volledig scherm De doopkapel van de voormalige kerk van de Schijndelse wijk Boschweg wordt verbouwd tot kleine woning. In de kerk komen 33 zorgwoningen. © Robèrt van Lith/BD

Het is nu vrijwel zeker dat Philadelphia naar Schijndel komt om dit complex te runnen. ,,Het contract is getekend, het wachten is nu alleen nog op de vergunning van de gemeente”, zegt Bestebreurtje.

Abeco wil het uiterlijk van de kerk zo veel mogelijk in tact houden. Zo blijft de kapel ook in de toekomst open en keren de meeste glas-in-lood-ramen terug na de verbouwing.

Dagbesteding

Philadelphia was al lange tijd in beeld voor de oude kerk, maar nu is het dus rond. ,,Daar zijn we heel blij mee, want het wordt een heel bijzonder project”, reageert Dana van Berlo, locatiemanager bij de landelijke zorgorganisatie Philadelphia. ,,We kijken hoe we kunnen samenwerken met de wijk, bijvoorbeeld met dagactiviteiten. Er komt een gezamenlijk ruimte in het binnenschip, waar we dagbesteding willen aanbieden. Niet alleen voor onze eigen cliënten, maar eventueel ook voor andere mensen met een beperking uit het dorp. Denk aan handvaardigheid, maar bijvoorbeeld ook aan productiewerk en lichaamsbeweging.”

Volledig scherm Een deel van de Boschwegse kerk wordt gesloopt. De zon kan nu binnen schijnen. © Robèrt van Lith/BD



Vergrijzing

Wat het volgens Van Berlo ook bijzonder maakt, is dat Philadelphia zich in Schijndel vooral gaat richten op oudere mensen met een (licht) verstandelijke beperking. ,,Ook bij onze doelgroep zie je de vergrijzing toeslaan. De begane grond willen we volledig inrichten voor senioren, mogelijk ook een deel van de eerste etage.” Elke verdieping krijgt een gezamenlijke woonkamer.

Philadelphia was al enkele jaren actief in de voormalige pastorie van de kerk. ,,Hier woonden zes cliënten van ons. Omdat de pastorie nu wordt verbouwd tot woningen, hebben we een tijdelijke locatie gevonden in de wijk Hoevenbraak. Vier cliënten kozen voor een andere zorgorganisatie omdat zij niet steeds willen verhuizen.”

Ontwikkelaar Bestebreurtje schat in dat het zorgcomplex in de eerste helft van 2021 klaar is. ,,Ik verwacht dat we binnenkort de vergunning binnen krijgen voor de verbouwing.”

Kleine woning

In de oude doopkapel komt als bekend een kleine woning. En op het dak van de kerk komen zo'n 350 zonnepanelen. Achter de kerk komen nog eens acht patiowoningen. Dit plan komt binnenkort ter inzage te liggen. De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd in 2013 aan de eredienst onttrokken en is sinds 2016 eigendom van Abeco.