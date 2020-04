Kerken in Meierij maken voorzichtig digitale stapjes

Quote De tijd van parochie­blaad­je lijkt voorbij Vincent Blom , plebaan van de Sint-Jan

Pastoors van een aantal parochies in het bisdom maken ook eigen filmpjes (vlogs) op internet. ,,Vloggen is een mooie manier om contact met de achterban te houden en nieuwe mensen te bereiken”, zegt plebaan Vincent Blom van de Sint-Jan in Den Bosch. ,,Of de filmpjes goed bekeken worden? Ik krijg veel reacties. Digitalisering biedt nieuwe kansen. De tijd van het parochieblaadje lijkt voorbij.”

,,Niet iedereen is een ‘internetwizard’”, reageert pastoor Geertjan van Rossem van de Heilig Hart Parochie in Boxtel. Ik neem zelf geen filmpjes op. Ik voel me er niet zo toe geroepen.”

Van Rossem helpt op de site mensen de digitale weg te vinden. ,,Om zo de tekst van mijn preken op de site nog eens na te lezen of te linken naar de bijzondere viering van de paus vorige maand of de tv-uitzendingen vanuit een kerk via de KRO/NCRV”, zegt hij.

Omroep Dommelland

Volgens de pastoor is een livestream, zoals die nu in verschillende kerken soms in allerijl wordt aangelegd, in Boxtel niet nodig. ,,Ouderen zijn niet altijd even handig met een iPad of computer”, weet hij. ,,Gelukkig worden onze besloten (Paas)vieringen via Omroep Dommelland uitgezonden. Het wordt gewaardeerd en bekeken door mensen die voorheen in de kerkbanken zaten.”

Omroep Meierij zendt rond Pasen een aantal vieringen uit vanuit de kerk in Schijndel. ,,We kunnen nu even niet op een andere manier het geloof delen”, zegt pastor Joe van de parochie Heilige Michaël. ,,Of er veel kijkers zullen zijn? Pasen is een belangrijk moment in ons geloof.”

De pastor ziet zelf filmpjes maken niet zo zitten. ,, Ik denk dat zeventig procent van de ouderen nog niet digitaal uit de voeten kan met een iPad. Ik probeer de parochianen liever met mijn eigen bidprentjes bij de kapelletjes te bereiken.”