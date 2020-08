Nooit meer rondslingerende plastic bekers? Gestelnaren hebben de oplossing: Brabant cups

,,Bij een bezoek aan de mega drukke Gentse Feesten, vorig jaar, viel me op dat straten en pleinen zo schoon bleven”, zegt Marcel Kapteijns. Dat bezoek bracht hem op het idee ook de afvalberg in ons land te laten slinken. Te beginnen dicht bij huis en uit te breiden tot - op zijn minst - heel de provincie. Helemaal nieuw in ons land zijn de drankbekers niet. Bij Leiden Ontzet, een groots volksfeest, en in Amsterdam zijn wegwerpbekers in de ban. Waarom zou het in Sint-Michielsgestel dan niet kunnen, vragen beide mannen zich af.