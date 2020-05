,,Ons kampioenschap? Het is helaas bij dromen gebleven.”

BOXTEL - Voetballers Kevin Strik, Ruben Rooijendijk en Jari Voets ‘zien’ als ze hun ogen dicht doen, helemaal voor zich hoe ze hun titel in de zesde klasse zondagvoetbal hadden willen vieren. ,,Eerst helemaal uit onze plaat op het veld. Dan een rondrit door het dorp en drie dagen feest in de kantine en ‘Ons Café’ in Esch. Vervolgens het nog eens overdoen in de Spaanse badplaats ‘Carihuela’ bij Torremolinos”, fantaseert het drietal er op los. ,,We hadden ons feestelijke tripje richting Spanje gelukkig nog net niet geboekt.”

Een eind op weg

Volledig scherm Het zesde team van RKSV Boxtel 6 is ook goed in de derde helft © Eigen foto RKSV Boxtel 6 Het kampioenschap begon in maart bij het team steeds meer te leven. ,,We waren er nog niet helemaal, maar wel een eind op weg”, aldus linksback Kevin Strik (28). ,,We zijn een team van ‘de derde helft’. Onze feestjes werden, naarmate de titel voor ons gevoel steeds meer binnen handbereik kwam, beter en beter.”

Quote Het is op meerdere manieren een onvergete­lijk seizoen geworden Jari Voets, speler RKSV Boxtel 6 De mannen van Boxtel 6 bleven zowel in de competitie als in de beker ongeslagen. ,,Een fantastisch seizoen. Totdat de ‘lockdown’ kwam. Alles was in één keer weg. Het is op meerdere manieren een onvergetelijk seizoen geworden”, zegt verdediger en middenvelder Jari Voets (23).

,,Hoe het komt dat we alles hebben gewonnen? Vrienden gaan voor elkaar door het vuur”, verklaart Kevin.

,,Dat alles door het virus is afgelast, is flink balen”, vindt rechtsback Ruben (22). ,,Ik heb zondag nu niet zo veel te doen. Die dag stond voor mij helemaal in het teken van voetbal en gezelligheid van de derde helft in onze kantine. We zijn echt een hecht vriendenteam. Dat mis ik wel, ja.”

Kevin herinnert zich het moment dat hij hoorde dat het voetbal ‘eruit lag’. ,,Verslagenheid in onze groepsapp.”, omschrijft hij. ,,We droomden al een beetje over ‘onze’ titel. Voor veel jongens zou het hun eerste titel zijn geweest.”

Quote Blij dat we op afstand weer de wei in mogen Kevin Strik , speler RKSV Boxtel 6

De Rijksoverheid geeft vanaf deze week iets meer ruimte om op minimaal anderhalve meter in groepjes van maximaal tien mensen buiten te sporten.

,,Ik denk we waarschijnlijk komende zondag weer iets bij RKSV Boxtel gaan doen”, zegt Jari. ,,Het is ook goed met elkaar bij te praten. In je eentje hardlopen is ook niks.”

,,Je kunt de bal naar elkaar overspelen en op de goal afwerken, maar daar is de lol na een tijdje ook wel van af”, vindt Ruben.