,,We dansen op anderhalve meter om elkaar heen.” De eerste schooldag in Boxtel en Sint-Michielsgestel

,,Mijn eerste dag op school? Best een beetje anders”, zegt Lucas (9). We mochten vandaag niet te dicht bij de juf komen. We hebben wel vier keer onze handen gewassen. Waar ik het over heb gehad met mijn vriendjes? Over games en zo.”

Vijftig kinderen van SBO De Maremak in Boxtel voor speciaal onderwijs zagen elkaar vandaag na lange tijd weer voor het eerst.

Quote De stilte in huis was eventjes wennen Maartje Steinfort-Bax

Drie moeders wachten hun kinderen ‘s middags in de buurt van school op. ,,Het was eventjes wennen. Heel rustig zonder Linne en Revi in huis”, zegt Maartje Steinfort-Bax. ,,Ze waren toe aan school. Je merkte dat ze hun vriendjes en toch ook wel de school misten. Ze renden zelfs heel hard het schoolplein op.”

Moeder Kelly Snellaars heeft meegeluisterd. ,,Je bent lang bezig geweest met thuis-on op afstand. Ik ben geen lerares, maar vond het leuk om te doen. Je weet nu beter waar je kind mee bezig is in de klas.”

Quote Je zou de kinderen het liefst allemaal een high-five geven Dorien van Herk , Directeur SBO De Maremak

Volledig scherm Directeur Dorien van Herk van SBO De Maremak Boxtel © Peter de Bruijn Directeur Dorien van Herk van De Maremak in Boxtel vindt dat de kinderen zich maandag keurig aan de regels hebben gehouden. ,,Je merkt dat de ouders en wij als leerkrachten het op afstand houden van de juf of meester goed met ze hebben besproken. Je zou ze het liefst allemaal een een ‘high-five’ geven, maar dat kan nu helaas niet.”

(Kunst)-taart en verjaardagsmuts bij De Bolster

De stoeltjes voor de allerkleinsten staan in de ochtend bij basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel klaar voor het eerste kringgesprek. Een opvallende (kunst)taart en een verjaardagsmuts liggen op tafel. ,,Tweelingen Lies en Marijn zijn jarig”, weet directeur Maaike Lauwerijssen van de openbare basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel. ,,We vieren hun verjaardag wel, maar ze kunnen vanwege de corona-maatregelen niet trakteren.”

Het was niet alleen een feestje voor Lies en Marijn. Veel van de 190 kinderen zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Het is de helft van ‘zoals het voor half maart was’. Morgen komt de andere helft.

Tussen 8.15 uur en 8.30 uur lopen de kids via drie ingangen van De Bolster naar binnen. ,,Goed je best doen hè”, zeggen ouders als vanouds. Niet op het schoolplein, maar vaak aan de overkant.

,,Fijn om mijn vriendinnetjes weer te zien”, zegt Jidske (8) uit groep 5. Dat vindt Linda (9) ook: ,,Leuk en niet leuk om thuis voor school te moeten werken. Als we een vraag hadden moesten we soms lang wachten. Mama moest haar eigen leerlingen ook helpen. Ze is juf in Den Bosch. Ja, ze vond het ook fijn te starten.”

Quote Ben blij dat ik weer meer contact met ze kan maken Hans Somers , Leraar basisschool ‘De Bolster’

Volledig scherm Leerkracht Hans Somers van De Bolster in Sint-Michielsgestel © Peter de Bruijn Leerkracht Hans Somers zit veertig jaar in het onderwijs. ,,Ben blij dat ik na al die online-lessen weer meer contact met ze kan maken.” Somers is boven de zestig. Blijdschap overheerst, maar hij is ook extra voorzichtig. ,,Als ik op de intensive care kom te liggen ziet het er niet best uit. Ik voel me schuldig tegenover mijn collega’s als ik thuis blijf. We zien het wel.

‘Juf’ Francien Kroon uit Vught trekt haar speciale oranje ‘op afstand’ jasje aan. ,,Ik ben vandaag klaar-over”, zegt ze. ,,Help de kinderen met het oversteken van de straat naar school. De ouders blijven aan de overkant staan. Ik mag ze helaas niet over hun bol aaien; laat staan knuffelen. Ben ook mantelzorger; niet zozeer bang voor mezelf, maar wel voor mijn moeder die in haar omgeving met corona te maken heeft gehad. Aan de andere kant is het heel prettig en feestelijk om hier weer te zijn.”

Volledig scherm De 190 scholieren, die vandaag bij De Bolster het spits afbeten, zijn allemaal binnen. © Peter de Bruijn