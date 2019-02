Brabants Landschap restaureert verder bij Haanwijk in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Nu het landhuis van Haanwijk in alle pracht en praal is gerestaureerd, staat Brabants Landschap een volgende klus te wachten. De restauratie van Haanwijk 2 en 3, pal naast het opgeknapte landhuis.

Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel heeft met de restauratie van het landhuis Haanwijk in Sint-Michielsgestel een ware parel afgeleverd. Maar eigenaar Brabants Landschap is er nog lang niet klaar. De natuurbeheerder heeft van de provincie een mooie subsidie van bijna vier ton heeft gekregen voor het opknappen van de adressen Haanwijk 2 en Haanwijk 3, naast het landhuis.

Quote De subsidie van bijna vier ton moeten we binnen twee jaar besteden Arjen Simons, Brabants Landschap

Arjen Simons van Brabants Landschap: ,,Die subsidie van bijna vier ton moeten we binnen een tijdsbestek van twee jaar besteden aan Haanwijk 2 en 3. Het opknappen van het theehuis en het bewoonde huis van dit complex moet dan gereed zijn. Dus zijn we de eerste voorbereidingen voor dat werk aan het doen. Het werk moet nog worden aanbesteed.”

Volledig scherm De gebogen beuken in de tuin van landhuis Haanwijk. © Domien van der Meijden

Het landhuis dat stamt uit 1649 met bijbehorende serre, aanbouw en tuinmuren zijn allemaal van top tot teen onder handen genomen. ,,We zijn nu bezig in de tuin van het landhuis. Die tuin heeft veel achterstallig onderhoud. Via oude ontwerptekeningen brengen we de elementen weer terug zoals ze vroeger waren.”

Volledig scherm De vijver in de tuin van Haanwijk. © Domien van der Meijden

Zo wordt volgens Arjen Simons een oude gebogen beukenlaan aangepakt en een oude vijver. Maar ook wordt een oude moestuin in ere worden hersteld. ,,We willen dat werk dit voorjaar afronden. En we hopen natuurlijk dat we voor de start van het broedseizoen klaar zijn.”