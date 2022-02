Brabants Muziek-Theater beleeft na dik twee jaar wachten eindelijk première van The Visit

SCHIJNDEL - Het Brabants Muziek-Theater uit Schijndel heeft er ruim twee jaar op moeten wachten, maar het gaat er nu eindelijk van komen; op zaterdag 12 maart is de première van de musical The Visit in Venlo.

Theater De Maaspoort in Venlo is die avond ingeruimd voor de Nederlandse première van The Visit. Daarna volgen nog Breda (donderdag 24 maart), Veldhoven (zaterdag 26 maart), Veghel (zaterdag 23 april), Waalwijk (zaterdag 21 mei) en Oss (zaterdag 18 juni).

Vorige maand moest het Brabantse theatergezelschap vanwege de coronaregels nog opnieuw een streep zetten door de première op 5 februari in Theater Markant in Uden. Ook de voorstelling van 24 februari in Nijmegen kon niet doorgaan.

Het Brabants Muziek-Theater repeteert in Theater Markant in Uden.

Nieuwe datum voor Uden?

Voor de show in Uden hoopt het BMT nog een nieuwe datum te vinden. Die van Nijmegen is definitief afgelast, laat voorzitter Alexandra Peperkamp weten. Het Brabantse theatergezelschap heeft deze maand nog wel drie dagen mogen repeteren in het Udense Theater Markant.

,,Het was geweldig om na dik twee jaar weer in een theater te komen", zegt Peperkamp. ,,We waren met meer dan honderd man en iedereen vond het heerlijk om weer echt met dit leuke vak bezig te zijn. De orkestbak zat weer eens vol met 28 orkestleden. Het was geweldig.”

Het BMT moest The Visit al meerdere keren afgelasten vanwege corona. The Visit is de exclusieve Nederlandse première van het oorspronkelijk Weense muziektheaterspektakel. En het Schijndelse BMT daarmee het allereerste amateurgezelschap dat een samenwerking aangaat met Vereinigte Bühnen Wien, de Oostenrijkse licentiehouder van wereldberoemde musicaltitels als Mozart, Tanz der Vampire, Rebecca en Elisabeth.

Het BMT vroeg de rechten in 2018 al aan.

De cast van The Visit met vooraan voorzitter Alexandra Peperkamp uit Schijndel.



