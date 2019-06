Brabants Muziek-Theater komt met primeur: The Visit

VIDEOSCHIJNDEL - Het Brabants Muziek-Theater uit Schijndel komt in het najaar van 2020 met een nieuwe musical: The Visit. Het is voor het eerst dat deze musicalproductie in Nederland te zien is.

The Visit werd in Duitsland in 2014 voor het eerst in het theater gespeeld. Dat was met de Nederlandse Pia Douwes in de hoofdrol.

De audities voor de Nederlandse uitvoering van het Brabants Muziek-Theater zijn al op de woensdagen 12 en 26 juni, de repetities starten in oktober. Het Brabants Muziek-Theater kocht de licentie van rechtenbureau Vereinigte Bühnen Wien, de Oostenrijkse licentiehouder van wereldberoemde musicaltitels als Mozart, Tanz der Vampire, Rebecca en Elisabeth. ,,De Vereinigte Bühnen Wien werkt eigenlijk nooit met amateurgezelschappen", zegt Alexandra Peperkamp, voorzitter en productieleider bij het Brabants Muziek-Theater. ,,Daarom ben ik er zo trots op dat het ons wel is gelukt. Wij hebben laten zien wie we zijn.”

Volledig scherm Titanic de Musical, een eerdere productie van het Brabants Muziek-Theater. © Brabants Muziek-Theater

Beste Musical Drama

Volledig scherm Alexandra Peperkamp, voorzitter van het Brabants Muziek-Theater. © Marc Bolsius Het Brabants Muziek-Theater boekte landelijk veel successen met onder meer de laatste voorstellingen Titanic en 3 Musketiers. Met Titanic won het gezelschap in 2017 bij de Amateur Musical Awards in Koninklijk Theater Carré de prijs Beste Musical Drama. En Roy Verhoeven werd in zijn rol als Frederick Barret winnaar in de categorie ‘Beste mannelijke hoofdrol drama’. Peperkamp: ,,Door onze successen willen ook steeds meer acteurs voor ons spelen. Ze komen zelfs uit Bergen op Zoom en Tilburg.”

Tilburgse regisseur

Voor The Visit werkt het Schijndelse gezelschap opnieuw met de Tilburgse regisseur André van Hest. Het Brabants Muziek-Theater is op zoek naar een cast met circa 55 spelers. The Visit is gebaseerd op de tragikomedie ‘Het Bezoek van de Oude Dame’ van Friedrich Dürrenmatt. Het stuk vertelt het verhaal over de steenrijke Claire Zachanassian en haar jeugdliefde Alfred. ,,Het stuk heeft echt alles in zich", vindt Peperkamp. ,,De muziek is ontzettend mooi en heeft diepgang. En het verhaal zet mensen aan het nadenken.”