Brabants Muziek Theater schrapt jeugdmusical om corona, ‘Dit doet zeer’

SCHIJNDEL - Het Brabants Muziek Theater uit Schijndel heeft een pijnlijke beslissing genomen. Vanwege de strenge coronaregels is de jeugdmusical Kleren maken de Keizer volledig geschrapt. ,,Dit doet zeer. Maar het is absolute noodzaak om te kunnen overleven", zegt Alexandra Peperkamp.

Volledig scherm Alexandra Peperkamp, voorzitter van het BMT. © Marc Bolsius De voorzitter en productieleider van het Brabants Muziek Theater zegt de show van Kleintje BMT niet te kunnen brengen als er maximaal 30 mensen in een theaterzaal mogen zitten. ,,Dat is financieel gewoon niet te doen. De kosten voor ons productieteam en andere zaken krijgen we echt niet gefinancierd met shows voor 30 man.”

En dus nam het BMT - dat 30 jaar bestaat - het besluit om de musical volledig te schrappen. Ouders en de vijftig kinderen die al ruim een jaar aan het oefenen zijn, werden dinsdagavond geïnformeerd. De musical een jaar uitstellen, is voor Peperkamp geen optie. ,,Zo lang blijven de kinderen echt niet gemotiveerd.”

Wel een film van musical

Het is wel de bedoeling dat de musical Kleren maken de Keizer in januari wordt gefilmd. ,,We nemen de film op in theater De Blauwe Kei in Veghel. En deze wordt in Meierijstad vertoond. Voor de kinderen is dit een grote troost, dan hebben zij niet voor niets zo lang geoefend.”

Volledig scherm De eerdere presentatie van de cast voor The Visit van het Brabants Muziek Theater uit Schijndel. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius

In juni werd al bekend dat BMT niet alleen de jeugdmusical uitstelde, maar ook de ‘grote’ musical The Visit. Kleren maken de Keizer zou volgende maand in première gaan, maar ook dit lukt dus niet. De première van The Visit staat nog altijd gepland op zaterdag 2 oktober 2021 in Theater De Lievekamp in Oss. ,,Laten we hopen dat we dan weer voor volle zalen mogen optreden", stelt Peperkamp.

‘Theater Oirschot is al failliet’

Het bestuur en het productieteam van BMT doen er alles aan om te financieel te overleven tijdens deze coronacrisis. Het BMT draait met een begroting van 140.000 euro, Kleintje BMT met ruim 60.000 euro per jaar. Peperkamp: ,,Het zijn barre tijden voor de cultuur, ik zie het overal om me heen. Zo is theater De Enck in Oirschot, waar we ook zouden spelen, al failliet. Dat mag ons écht niet gebeuren.”