Brabants oudste inwoner (107) leed niets aan coronaprik: ‘Ook dit virus gaat over’

Het Fa­cebook-duim­pje van politicus Eric symboli­seert zijn optimisme, ook na een verkie­zings­ne­der­laag

23 januari BOXTEL - Het zal wennen zijn. Eric van den Broek weer terug in de raadsbanken. De Boxtelse SP’er heeft na zeven jaar gedwongen afscheid genomen van het pluche van zijn wethouderszetel. Een tegenvallende verkiezingsuitslag was er debet aan. ,,Maar ik heb er zin in, ook op die plek kan ik iets betekenen voor de gemeenschap.”