Brabantse brandweer ingezet bij grote natuurbrand in Limburg

UPDATE Drukte bij Van Cranen­broek in coronatijd leidt tot wegafslui­ting, ook komend weekeinde

20 april SCHIJNDEL - Het is geregeld erg druk bij winkelgigant Van Cranenbroek in Schijndel, ondanks het coronavirus. Afgelopen weekeinde was het zelfs zo druk dat de politie en de gemeente Meierijstad besloten om de Duinweg af te zetten. Meierijstad verwacht dat dit komend weekeinde ook nodig is.