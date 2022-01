Brabantse burgemeesters: stel samenleving ‘veilig’ open

Diplodocus blijkt geen Diplodocus: student bij Oertijdmu­se­um ontdekt waarschijn­lijk nieuw soort dinosaurus

BOXTEL - Hij heeft een lange nek met een kleine kop, een nog langere staart en stekels op zijn rug. Bij de opgravingen had er al een expert naar gekeken: dit moet een Diplodocus zijn. Nu het skelet in het Oertijdmuseum in Boxtel wordt geprepareerd en in elkaar wordt gezet, moest dat nog wel even bevestigd worden. Mooi niet dus.

