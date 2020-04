Brabantse zorgcentra gaan zelf op corona testen

Het testen is regionaal geregeld en is afgestemd in het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg (RONAZ) waarin ook de GGD zit. De zorginstellingen kiezen voor deze stap omdat de GGD’s te weinig capaciteit hebben om op grote schaal te testen. Wel blijft de route van testen via de GGD ook beschikbaar voor organisaties en hun zorgmedewerkers, naast het eigen alternatief.

,,Na de paasdagen moet het testen van onze zorgmedewerkers kunnen beginnen”, zo meldt Jacqueline Joppe, bestuurslid van RONAZ in Brabant. Zij is bestuursvoorzitter van Zorggroep Elde Maasduinen in Boxtel, met veertien zorgvoorzieningen in de Meierij en de Langstraat.

Testen moet nut hebben

,,Maar we gaan niet iedereen door een teststraat sturen”, zegt zij op voorhand. ,,Testen moet nut hebben. We volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Dus iedereen die zware klachten heeft, zoals koorts, blijft thuis tot hij of zij is hersteld. Het gaat ons om degenen met milde klachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn of benauwdheid zonder koorts. Van mensen met vitale beroepen, zoals de zorg, wordt dan verwacht dat ze doorwerken. Van hen willen we weten of ze corona hebben.”

Uiterst kwetsbaar

Dat is nodig om te kunnen beslissen of een medewerker thuis moet blijven of door kan werken. Dat is niet alleen voor de betrokken medewerker en de instelling van belang, maar ook voor de bewoners van een zorgcentrum of verpleeghuis. Joppe: ,,Onze bewoners zijn uiterst kwetsbaar. Wie het coronavirus krijgt, heeft naar schatting zo’n 30 procent kans op overlijden. Want onze bewoners hebben allemaal ook andere ernstige aandoeningen. Anders woon je niet in een zorgcentrum of verpleeghuis. Overigens: vanzelfsprekend draagt iedere medewerker met milde klachten handschoenen en een chirurgisch mondmasker.”

In de RONAZ-regio waar Zorggroep Elde Maasduinen van Jacqueline Joppe onder valt, die regio loopt van Boxmeer tot en met Boxtel, werken zo’n 10.000 medewerkers in de vitale zorg. Onder meer voor zorginstellingen als Vivent, BrabantZorg, Laverhof, Pantein en Zorggroep Elde Maasduinen. Voor een deel van hen komt een centrale testplek. Voor het verwerken van de testen wordt een laboratorium in de arm genomen.

150 euro per test